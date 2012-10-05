История короля и испытание органа: четверг премьер в Красноярске (видео)

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 11 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 19 °C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В четверг в прокат выходит приключенческий фильм Гая Ричи «Меч короля Артура» (16+). По сюжету молодой Артур «околачивается» на окраинах Лондиниума со своей бандой. После того как судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром, Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана, убившего его родителей и захватившего трон.

На острове Отдыха молодежный центр «Веста» проведет специальную тренировку по бегу, на которых горожан будут учить бегать правильно, с пользой для здоровья. Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. Начинающие бегуны узнают правильную технику бега, как не нанести вреда суставам, получить от бега максимум удовольствия. Начало в 12:00, возле Центрального стадиона, место встречи — возле памятника воинам-спортсменам. Участие бесплатное, но по обязательной предварительной записи на сайте.

В ГорДК музейно-театральная студия «Сибирячок» покажет спектакль по рассказу Астафьева «Конь с розовой гривой». Основные задачи студии — создание условий для разностороннего развития личности подростка, его творческого потенциала, креативности, формирования активной жизненной позиции, выявление ранней одаренности. Руководитель студии — Полина Геннадьевна Астафьева, внучка писателя. Начало спектакля в 15:00.

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В 19:00 пройдет первая игра 1/4 финала КВН «Азия» (16+). Центральная лига «Азия» всегда отличалась качественным и актуальным юмором. Ежегодно на фестиваль съезжаются самые сильные и самые смешные команды из разных уголков страны. Лучшие из них доходят до финала. Чемпионы и финалисты лиги всегда попадают в Премьер и Высшую лиги КВН. Место проведения: Конгресс-холл СФУ.

В Органном зале в рамках проекта «Испытай орган» Андрей Бардин сыграет советские шлягеры. Новая программа посвященная великим советским мелодиям. Таривердиев и Пахмутова, Дунаевский и Паулс, Артемьев и Рыбников, Дашкевич и Свиридов. Гости смогут учлышать «Позвони мне, позвони...» на органе. Изюминка концерта — музыкальная викторина. Гости получат карточки с вопросами, а Андрей Бардин сыграет 10 мелодий на органе. Задача — угадать как можно больше композиций. Главному меломану — специальный приз. Начало в 19:00.