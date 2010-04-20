Столб «вошел» в салон «Жигулей» после ДТП на Красрабе

На правобережье Красноярска водитель разбил «Жигули» о столб и ушел — в результате происшествия опора «вошла» в салон машины. Инцидент произошел около полуночи на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», в районе ТЦ «Мега».

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что отечественный автомобиль стоит на трамвайных путях, а его правый бок разбит. После удара опора линий электропередачи оказалась в салоне машины. Обсуждая аварию, интернет-пользователи предположили, что водитель сам спровоцировал ее: «дал угла об столб по мокрому асфальту».

Другие отметили хорошее качество русской машины, вспомнив недавнюю аварию в Москве, когда Maserati врезался в столб бензобаком и сгорел вместе с водителем, а в этом случае машина «осталась почти целой».

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В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что когда полицейские приехали на место ДТП, ни водителя, ни пассажиров они там не обнаружили. Искореженную машину поместили на спецстоянку, поиски автомобилиста продолжаются.

В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности за оставление места ДТП, также специалисты обследуют опору и если выяснят, что она повреждена, нарушителю придется компенсировать ее ремонт.

Очевидцы происшествия могут обратиться в полицию по телефону 102, также вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: