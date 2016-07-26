«Лексус» искорежило после ДТП с «ГАЗелью» и столбом

После столкновения со столбом и «ГАЗелью» в красноярском микрорайоне Солнечный разворотило Lexus. ДТП произошло накануне на перекрестке ул. Микуцкого и пр. Молодежный.

Очевидцы сообщили, что «ГАЗель» поворачивала, а «Лексус» пошел на обгон с выездом на встречную полосу движения. Судя по опубликованным ими фотографиям, иномарка получила достаточно сильные повреждения. Также они сообщили, что Lexus был куплен недавно, а его водитель и пассажиры якобы были пьяны и вели себя агрессивно. Официального подтверждения этому нет.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в результате ДТП никто из людей не пострадал.