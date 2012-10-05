Пьяный подросток разбился, катаясь на запрещенном для города мотоцикле (видео)

На правобережье Красноярска после удара о машину разбился молодой мотоциклист-нарушитель. ДТП произошло в двенадцатом часу вечера 10 мая на перекрестке ул. 60 Лет Октября — Александра Матросова.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что байкер на так называемом кроссовом мотоцикле мчался на запрещающий сигнал светофора — красный горел уже несколько секунд. При этом водитель машины, которая ближе остальных ехала к байкеру, сумел избежать столкновения. Но мотоциклист врезался в черную иномарку BMW, которая ехала во втором ряду на большей скорости, чем соседняя машина.

Очевидцы рассказали, что мотоциклиста увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. На кадрах видно, что после сильного удара он перелетел через машину, пролетел в воздухе несколько метров и упал на проезжую часть. На помощь ему бросились очевидцы, но он так и не смог самостоятельно подняться.

По данным ГИБДД, мотоциклом Kayo управлял 17-летний парень, шлем он не использовал и при этом был пьян — алкогольное опьянение составило 0,56 промилле.

«Молодой человек водительские права не получал. Данный спортивный мотоцикл не подлежит регистрации в установленном порядке, так как не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Владелец мотоцикла не установлен, транспортное средство помещено на спецстоянку», — рассказали в полиции, сотрудники которой продолжают выяснять детали аварии.

Красноярцы при этом осудили не только манеру езды байкера, но и его мотоцикл. «Тут суть даже не в том, что „на красный“. Это вообще кроссовый мотоцикл, спортинвентарь, он без фары, стопаря, поворотников и зеркал, ему по документам даже номер не нужен, и предназначен он для езды по пересечённой местности — всё равно бы в темноте кто-нибудь да не заметил. Это всё равно что ночью в чёрной одежде пытаться перебежать вторую Брянскую», — посетовал один из интернет-пользователей.