Красноярские квартиры стали дешевле

В Красноярском крае еще немного подешевело жилье, сообщили 11 мая в пресс-службе Красноярскстата.

По данным статистиков, в первом квартале 2017 года по сравнению с концом 2016-го средние цены на первичном рынке жилья по всем типам квартир снизились на 0,6 %, на вторичном рынке — на 1,1 %. Для сравнения, за аналогичный период предыдущего года на первичном рынке цены упали на 1 %, на вторичном — на 0,8 %.

Заметнее всего подешевели квартиры среднего качества (типовые): на первичном рынке жилья — на 2,9 %, на вторичном рынке — на 2,2 %. Цены на квартиры улучшенного качества на вторичном рынке жилья остались без изменения.

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Средние цены на рынке жилья по Красноярскому краю на конец первого квартала сложились следующие: все квартиры — первичный рынок — 48 593 рублей за метр, вторичный рынок — 42 304; неновые квартиры низкого качества — 39 205; среднего качества (типовые) новые — 47 447, на вторичном рынке — 40 437; улучшенного качества новые — 48 887, на вторичном рынке — 45 411; элитные квартиры на вторичном рынке — 60 169 рублей за метр.