МЦ-Маршал представил топ-9 автомобилей Mazda по специальным ценам

Автосалон МЦ-Маршал, официальный дилер Mazda в Красноярске, представил топ-9 автомобилей в наличии с весомым ценовым преимуществом*.

Специальное предложение распространяется как на седан Mazda6, так и на несколько автомобилей Mazda CX-5 ограниченной серии Flash Edition и действует только до 31 мая 2017 года.

Данные автомобили можно также приобрести при помощи программы Mazda Кредит**.

Узнать более подробную информацию можно у менеджеров отдела продаж МЦ-Маршал по тел. +7 (391) 205-09-09 или заказать звонок на сайте, и специалисты автосалона перезвонят через 46 секунд.

*Указанные цены действительны с 1 по 31 мая 2017 года на автомобили из списка, с учетом всех действующих акций и программы трейд-ин. Не является офертой. Подробности у менеджеров отдела продаж ООО «МЦ-Маршал».

**Кредит предоставляет ООО Русфинанс Банк, лицензия ЦБ РФ от 13.02.2013.