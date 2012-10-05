Школьники выследили и помогли поймать опасную разбойницу

Шестеро лесосибирских восьмиклассников выследили преступницу и помогли полицейским задержать ее. Сегодня подросткам вручили благодарственные письма за активную гражданскую позицию, проявленное благородство и отвагу.

Они помогли задержать 39-летнюю женщину, которая, угрожая отверткой, отобрала у второклассницы сотовый телефон. Мальчики-школьники стали свидетелями разбойного нападения, так как находились неподалеку.

«Ребята заметили испуганную девочку и проследили, куда направилась женщина, а затем позвонили в полицию, дали подробное описание злоумышленницы и составили портрет подозреваемой. Благодаря их помощи прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемую», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

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Как оказалось, женщина ранее уже была судима за совершение тяжких преступлений. Сейчас она дает признательные показания, против нее уже возбудили уголовное дело за разбой, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Полицейские поблагодарили не только храбрых школьников, но и их родителей и учителей — «за воспитание настоящих защитников Отечества».