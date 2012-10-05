Школьники выследили и помогли поймать опасную разбойницу

Шестеро лесосибирских восьмиклассников выследили преступницу и помогли полицейским задержать ее. Сегодня подросткам вручили благодарственные письма за активную гражданскую позицию, проявленное благородство и отвагу.
Они помогли задержать 39-летнюю женщину, которая, угрожая отверткой, отобрала у второклассницы сотовый телефон. Мальчики-школьники стали свидетелями разбойного нападения, так как находились неподалеку.
«Ребята заметили испуганную девочку и проследили, куда направилась женщина, а затем позвонили в полицию, дали подробное описание злоумышленницы и составили портрет подозреваемой. Благодаря их помощи прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемую», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Как оказалось, женщина ранее уже была судима за совершение тяжких преступлений. Сейчас она дает признательные показания, против нее уже возбудили уголовное дело за разбой, ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Полицейские поблагодарили не только храбрых школьников, но и их родителей и учителей — «за воспитание настоящих защитников Отечества».