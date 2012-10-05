«Дави на газ»: красноярцам расскажут о выгодах перехода на «голубое топливо» (видео)

На красноярском телеканале «Прима» сегодня покажут специальный репортаж «Дави на газ», посвященный проблемам и перспективам газификации края.

По словам продюсеров проекта, тема газификации Красноярска сегодня — одна из наиболее острых и широко обсуждаемых.

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«В марте на митинг за чистое небо вышли около 2 тыс. горожан, причем добровольно. Это были простые люди, которые требовали — власть должна начать действовать. Одно из главных условий митингующих — газификация края, перевод ТЭЦ и котельных на газ. Вот тогда, как мечтают протестующие, и задышим полной грудью. После этого наш губернатор, которому красноярцы ставят ультиматум — изменить экологическую ситуацию в городе, публично и несколько раз называл сроки газификации, а недавно снова попросил помощи президента Путина в газовом вопросе».

«В краевом министерстве промышленности представили готовую схему, по которой пойдет газ. Но вот пойдет ли? Какая цена будет у этого газа для потребителей? Кто выиграет от прихода природного газа в Красноярск? На все эти вопросы мы и ответим в нашем спецрепортаже», — добавили продюсеры проекта.

Специальный репортаж Антона Попова «Дави на газ» выйдет на телеканале «Прима» сегодня, 11 мая в 19:00. Повтор — 12 мая в это же время.