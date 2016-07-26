Смертельный пожар в 9-этажке мог устроить двухлетний ребенок

Смертельный пожар в Норильске мог устроить ребенок, сообщили 10 апреля в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Напомним, в пятницу, 7 апреля, во время пожара в 9-этажном доме на ул. Талнахская погибли двое детей — мальчик 2 лет и его полугодовалая сестра. Родители, которые пытались спасти их, серьезно пострадали и находятся сейчас в больнице, особенно тяжелые травмы получил мужчина — врачи борются за его жизнь.

Сегодня следователи сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также озвучена первая версия пожара — его мог устроить старший ребенок, пока родители спали. По предварительным данным, на месте пожара найден кипятильник, который мальчик мог включить в электросеть.