В страшном ночном пожаре погибли двое детей и их приемная мать

12:50 Женщина погибла, пытаясь спасти приемных детей из огня: СК начал проверку

В поселке Балахта в результате возгорания частного жилого дома погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожар начался в 3 часа ночи — загорелся жилой дом и надворные постройки на площади 200 кв. м. Ликвидировали возгорание к 5 часам утра. Причина пожара пока не сообщается.

В пресс-службе ГУ МВД региона рассказали, что в загоревшемся доме находились двое детей 2003 и 2005 годов рождения, а также их приемная 64-летняя мать. Спасти их не удалось. Семья характеризовалась положительно, на учете в ПДН не состояла.