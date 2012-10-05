В Красноярске ребенок круглосуточно живет в садике с понедельника по пятницу

В красноярских детских садах после долгого перерыва вновь открываются группы круглосуточного пребывания. В городе работают два круглосуточных детсада — № 61 (Алеши Тимошенкова, 82б) и № 209 (60 лет Октября, 89а), ночные группы посещают около 50 ребят. Дети ночуют там, а один из воспитанников почти живет в садике — родители забирают его только на выходные.

В пресс-службе городского управления образования рассказали, что в прошлом году родители, чья работа связана с частыми командировками, посменным графиком работы и ночными дежурствами, снова попросили о возможности оставлять ребятишек в учреждениях на ночь. Ребенок может проводить в круглосуточной группе дошкольного учреждения как все будние дни, так и ночевать в садике. Дети просыпаются в 7 утра, далее расписание дня ничем не отличается от графика работы обычной общеразвивающей группы, а после 7 вечера воспитанники всех возрастов собираются в одной группе под присмотром дежурного воспитателя, играют, ужинают, умываются, слушают сказку перед сном и в 21 час ложатся спать.

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В садике № 61 круглосуточная группа открылась в этом году, из 140 воспитанников 27 остаются в садике на ночь. Только один ребенок находится в учреждении с понедельника по пятницу. Родители забирают его лишь на выходные, такой график связан с их работой.

Остальные дети ночуют в садике по мере необходимости, 1-2 раза в неделю. В среднем на ночь в учреждении остаются 5-7 ребятишек.

«Адаптационный период проходит достаточно спокойно, малыши редко капризничают, ведь каждого из них воспитатель старается окружить любовью и заботой. Детям в группе нравится, бывают ситуации, когда ребятишки не хотят уходить из садика. Один раз пришедший за дочкой папа ушел домой без ребенка — девочка попросилась остаться ночевать в группе», — рассказала заведующая садом Ольга Гулидова.

Стоимость пребывания ребенка в круглосуточной группе аналогично размеру родительской платы за посещение общеразвивающей группы дневного пребывания и составляет 1535 рублей в месяц. В круглосуточных группах есть вакансии, претендовать на получение места в них могут дошколята в возрасте от 3 до 7 лет. Добавим, еще одну ночную группу планируют открыть в Ленинском районе.