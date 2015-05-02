В Красноярске «разморозили» очередь в детские сады

Очередь в красноярские детские сады на новый 2016-2017 учебный год полностью «разморожена», сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города. Несмотря на завершение основного этапа распределения мест в дошкольные учреждения, комплектование детсадов продолжится до 1 сентября.

«Данные в системе „Дошкольник“ уже доступны для ознакомления. По итогам распределения родители увидят либо новое положение ребенка в очереди, либо статус „Скомплектован“ с указанием конкретного учреждения, в котором дошколёнку предоставлено место. Семьям в кратчайшие сроки необходимо определиться, согласны ли они водить ребенка в предложенное учреждение. С момента издания приказа о комплектовании ребенка в дошкольное учреждение у семьи есть 10 дней на то, чтобы принять решение. Если в течение этого времени родители не сообщили (в детский сад) о своём согласии посещать детский сад, ребёнок возвращается в очередь», — подчеркнула руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Для консультаций по вопросам комплектования детских садов специально для родителей в Красноярске заработает горячая линия. С 3 мая с 9 до 18 часов в будние дни специалисты управления образования будут отвечать на вопросы красноярцев, касающиеся распределения мест в детских садах. Можно будет задать любой вопрос по процедуре комплектования дошкольных учреждений. Наиболее актуальные из них — сроки выдачи направлений в детские сады, способы обмена одного садика на другой, перспективы получения места в приоритетном учреждении, правила приёма детей в частные сады и многие другие.

Телефон горячей линии: (391) 234-70-23. Звонки будут приниматься до 19 мая включительно.

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Специалисты также напоминают, что если родители не согласны посещать детский сад, в который распределён ребенок, приходить и писать отказ не нужно, дошкольник вернётся в очередь автоматически и продолжит участие в последующем комплектовании. Однако необходимо помнить, что в следующий раз может быть предложено место в том же дошкольном учреждении, гарантии комплектования в желаемый детский сад на сегодняшний день нет. Кроме того, если у семьи есть предпочтение к конкретному микрорайону, но места в муниципальном учреждении на заданном участке не нашлось, родители могут рассмотреть вариант вождения ребенка в частный садик, который является участником муниципальной программы. Размер родительской платы в данном случае составит 1535 рублей.

Выдача направлений в дошкольные учреждения начнется с 1 июня. Направление и весь пакет документов для зачисления необходимо предоставить в дошкольное учреждение в течение 60 календарных дней со дня получения, в противном случае документ будет аннулирован.