«Ростелеком» обеспечит трансляцию сдачи ЕГЭ в Красноярском крае

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» и КГКСУ «Центр оценки качества образования» заключили государственный контракт на организацию видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена во время досрочного, основного и дополнительного периодов в Красноярском крае в 2017 году.

Системой видеонаблюдения оборудуют 1 445 аудиторий в 167 образовательных заведениях 117 населенных пунктов, в том числе в 18 городах и селах на территории Крайнего Севера. Кроме того, в Красноярске оператор обеспечит системой видеотрансляции 3 региональных центра обработки информации, за работой которых также будет вестись наблюдение в режиме онлайн. Аккредитованные «Рособрнадзором» общественные наблюдатели смогут следить за проведением экзамена на централизованном портале www.smotriege.ru.

«Порядка 74,5 % пунктов, где будет проходить единый госэкзамен на территории Красноярского края, будут доступны в режиме онлайн, а видеозаписи из 369 аудиторий, в основном, расположенных на территории Крайнего Севера и в отдаленных малых населенных пунктах, можно будет посмотреть в записи», — прокомментировал директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев.

В текущем году для видеозаписи будет использовано новое оборудование — IP-камеры с более широким углом обзора и более высоким качеством видеоизображения, не требующие подключения к ноутбуку, в отличие от ранее используемых веб-камер.

Видеонаблюдение будет обеспечено в период с 25 мая по 1 июля. Согласно контракту, «Ростелеком» должен установить, настроить и протестировать программно-аппаратные комплексы. Помимо оборудования, «Ростелеком» предоставляет каналы связи, сервисную поддержку на период всей подготовки и проведения экзаменов, также компания обеспечит хранение видеозаписей в течение трех месяцев после окончания ЕГЭ.

Портал www.smotriege.ru создан «Ростелекомом» для просмотра в режиме реального времени интернет-трансляций с мест проведения ЕГЭ специально аккредитованными «Рособрнадзором» общественными наблюдателями. Также на нем будут доступны к просмотру уже собранные архивные данные прошедших трансляций.