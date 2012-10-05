Красноярская школьница поедет на конкурс «Юная мисс Вселенная» (видео)

Красноярская старшеклассница Кристина Вуккерт выиграла титул «Юная Мисс Россия» и получила право участвовать в конкурсе «Юная мисс Вселенная».

Вуккерт была признана лучшей в старшей возрастной категории (от 13 до 16 лет) на конкурсе «Маленькая Мисс Россия», который проходил в рамках международного фестиваля Fashion Star International 9 мая в Москве, рассказала руководитель красноярской школы моделей Creative Models Ольга Мельникова-Каницкая. При этом школьница получила титул «Юная Мисс Россия».

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Напомним, 1 мая еще одна красноярка, Кристина Каницкая, одержала победу на конкурсе «Юная мисс Россия» в младшей возрастной категории.

«Так что мы везем громкие титулы в Красноярск, и это еще раз доказывает, что самые красивые и талантливые девочки живут в Сибири», — отметила Ольга Мельникова-Каницкая.