«Такой раритет надо хранить рядом»: жильцы удивились мотоциклу в подъезде

Жителей красноярского микрорайона «Солнечный» удивил и возмутил припаркованный в подъезде мотоцикл. В дорожной полиции нарушения в этом не увидели и предложили обратиться к участковому, в ТСЖ или управляющую компанию.

Как рассказали жители района, с необычным случаем парковки они столкнулись сегодня в подъезде 10-этажного дома № 30 «д» по ул. 40 лет Победы. На пути им попался отечественный мотоцикл, который стоял прислоненным к стене. Они сфотографировали его и выложили фото в соцсети.

Одни интернет-пользователи не увидели в этом ничего страшного, отметив, что в таком месте мотоцикл вряд ли украдут. Поэтому, решили они, владелец и «хранит» его рядом. Некоторые также заявили, что транспортно средство не мешает жильцам и отлично смотрится — «даже получше цветка в подъезде будет». Другие увидели в этом хамское поведение и предложили жителям дома выкатить мотоцикл из подъезда.

«Проблема с парковками. Скоро авто будут загонять и за место ругаться», — пошутила красноярка.

В ГИБДД Newslab.ru пояснили, что с точки зрения безопасности дорожного движения ограничения на такую парковку нет. В дорожной полиции посоветовали недовольным жителям обратиться к участковому, который должен поговорить с водителем о недопустимости такого способа парковать мотоцикл. Также не исключено, что решить проблему поможет ТСЖ или управляющая компания, если они установили на придомовой территории свой распорядок.