«Есть шероховатости»: чиновники не признают провал проекта платных парковок

Чиновники департамента горхозяйства Красноярска не признают серьезных проблем в реализации проекта платных парковок.

Напомним, прокуратура внесла представление главе департамента Игорю Титенкову с требованием обеспечить выполнение условий инвестиционного соглашения, заключенного с частной фирмой для организации платных парковок. За два года работы проект пополнил городской бюджет лишь на 500 тыс. рублей, потому что люди по-прежнему не пользуются платными местами, предпочитая ставить машины во дворах.

По словам координатора Красноярского отделения ФАР России Егора Фролова, проект должен был заработать в полную силу в марте 2015 года, причем объем инвестиций, которые планировались, в администрации оценивали примерно в 300 млн рублей. Однако, посетовал активист в эфире телекомпании ТВК, инвестор установил лишь дешевые табло, сигнализирующие о свободных местах, но не дающие информации о том, сколько мест есть на двух соседних парковках, хотя эта функция была прописана в документах.

Кроме этого, въезд и выезд на парковки должен был быть оснащен специальной системой автоматического контроля, чтобы исключить отказ от оплаты. Но автоматическую систему на площади Революции заменили два человека и «веревочка».

Начальник отдела по управлению объектами улично-дорожной сети департамента городского хозяйства администрации Красноярска Никита Дресвянкин предложил общественникам «не считать затраченные суммы» и пояснил, что ответа о точных суммах затрат инвестора в департаменте еще не получили.

«Сегодня наша задача — заставить работать этот проект в полном соответствии с техническим заданием виде. Поэтому сегодня неправильно сидеть и считать те суммы, которые были затрачены. Навряд ли кому-то удастся точно установить, какую сумму на сегодняшний момент вложили», — пояснил представитель департамента.

Отсутствие автоматической системы пропуска машин и прочие проблемы он назвал «небольшими шероховатостями» и заверил, что о них в департаменте знают.