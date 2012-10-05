Красноярские журналисты пожалуются на Горсовет Минусинска

Красноярские журналисты намерены обратиться в Союз журналистов России с жалобой на притеснение прав СМИ властями Минусинска.
Поводом стало резонансное происшествие на сессии Минусинского Горсовета 5 мая, когда из-за присутствия не аккредитованных специально журналистов и депутатов Законодательного Собрания края обсуждение было решено прекратить. Отметим, что одним из пунктов повестки сессии был вопрос о полномочиях мэра и изменение порядка его избрания.
На следующий день после сессии глава Минусинска Дмитрий Меркулов опубликовал пост в соцсети, где заявил, что депутаты Заксобрания и неаккредитованные журналисты якобы сами «сорвали» работу сессии, так как «вели себя вызывающе, мешали работе депутатов».
В той же публикации мэр Минусинска сообщил, что пожаловался на «гостей» в прокуратуру. Было ли направлено это обращение в действительности и в отношении кого — неизвестно. В пресс-службе мэрии оперативно на запрос Newslab.ru не ответили.
В Союзе журналистов Красноярского края произошедшим возмутились.
«На мой взгляд, в Красноярском крае случилось вопиющее событие: председатель Горсовета отказался проводить сессию, потому что, по его мнению, там присутствовали не те журналисты, — отметил председатель краевого Союза журналистов Дмитрий Голованов. — У нас есть Конституция РФ, мы живем в правовом государстве, где гарантирована свобода слова, где каждый человек, работающий в СМИ, имеет право получать информацию и распространять ее законными способами. Я считаю, что были нарушены права журналистов на получение информации, было попрано наше главное профессиональное право — право на работу. Если мы сейчас не объединимся и не примем меры, то завтра это случится в любом другом городе».
Недоумение журналистов вызвало само положение об аккредитации, принятое Минусинским Горсоветом. При антикоррупционной экспертизе этого документа выяснилось, что к желающим аккредитацию СМИ предъявляются завышенные требования.
«Само по себе положение направлено на недопущение журналистов, у которых отсутствует аккредитация, на заседания сессий, публичные и депутатские слушания, проводимые городским Советом, — говорится в заключении эксперта. — Между тем, институт аккредитации не имеет своей целью и не может ограничивать безусловное право журналистов, предоставленное им законом, присутствовать на заседаниях и слушаниях, проводимых городским Советом».
Позицию журналистов поддержали депутаты фракции ЛДПР в Законодательном Собрании края. Один из них, Сергей Титов, подчеркнул, что вопреки заявлениям Дмитрия Меркулова ни журналисты, ни депутаты на той скандальной сессии никак не пытались влиять на ход обсуждения:
«Ничего предосудительного никто не собирался делать, все было в рамках закона. Придумали себе регламент: кого-то хотим видеть, кого-то не хотим. Это — цензура, так нельзя. Все СМИ имеют право присутствовать на любом заседании открытого органа власти».
Депутаты добавили, что Минусинск в последние годы становится все более «проблемной» территорией. «Мы поехали в Минусинск, потому что оттуда приходит много жалоб, — рассказал депутат Заксобрания Евгений Черных. — Мы встречались с жителями, они утверждают, что власть не слышит их. В частности, многие предприниматели, да и не только они, годами обивают пороги администрации, чтобы получить какую-то поддержку, но не могут ничего добиться. В то же время депутаты местного Горсовета получают субсидии из бюджета на развитие своего частного бизнеса».
«Муниципальная власть должна быть самой открытой, должна близко общаться с населением, а журналисты должны беспрепятственно присутствовать на заседаниях представительного органа», — подчеркнул депутат Денис Притуляк.
Союз журналистов Красноярского края планирует обратиться в Союз журналистов России и к губернатору региона с просьбой поспособствовать тому, чтобы положение об аккредитации СМИ в Минусинске было приведено в соответствие с российским законодательством. Депутаты от ЛДПР в свою очередь намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить правомочность принятия властями Минусинска такого документа.