Красноярские журналисты пожалуются на Горсовет Минусинска

Красноярские журналисты намерены обратиться в Союз журналистов России с жалобой на притеснение прав СМИ властями Минусинска.

Поводом стало резонансное происшествие на сессии Минусинского Горсовета 5 мая, когда из-за присутствия не аккредитованных специально журналистов и депутатов Законодательного Собрания края обсуждение было решено прекратить. Отметим, что одним из пунктов повестки сессии был вопрос о полномочиях мэра и изменение порядка его избрания.

На следующий день после сессии глава Минусинска Дмитрий Меркулов опубликовал пост в соцсети, где заявил, что депутаты Заксобрания и неаккредитованные журналисты якобы сами «сорвали» работу сессии, так как «вели себя вызывающе, мешали работе депутатов».

В той же публикации мэр Минусинска сообщил, что пожаловался на «гостей» в прокуратуру. Было ли направлено это обращение в действительности и в отношении кого — неизвестно. В пресс-службе мэрии оперативно на запрос Newslab.ru не ответили.

В Союзе журналистов Красноярского края произошедшим возмутились.

«На мой взгляд, в Красноярском крае случилось вопиющее событие: председатель Горсовета отказался проводить сессию, потому что, по его мнению, там присутствовали не те журналисты, — отметил председатель краевого Союза журналистов Дмитрий Голованов. — У нас есть Конституция РФ, мы живем в правовом государстве, где гарантирована свобода слова, где каждый человек, работающий в СМИ, имеет право получать информацию и распространять ее законными способами. Я считаю, что были нарушены права журналистов на получение информации, было попрано наше главное профессиональное право — право на работу. Если мы сейчас не объединимся и не примем меры, то завтра это случится в любом другом городе».

Недоумение журналистов вызвало само положение об аккредитации, принятое Минусинским Горсоветом. При антикоррупционной экспертизе этого документа выяснилось, что к желающим аккредитацию СМИ предъявляются завышенные требования.

«Само по себе положение направлено на недопущение журналистов, у которых отсутствует аккредитация, на заседания сессий, публичные и депутатские слушания, проводимые городским Советом, — говорится в заключении эксперта. — Между тем, институт аккредитации не имеет своей целью и не может ограничивать безусловное право журналистов, предоставленное им законом, присутствовать на заседаниях и слушаниях, проводимых городским Советом».

Позицию журналистов поддержали депутаты фракции ЛДПР в Законодательном Собрании края. Один из них, Сергей Титов, подчеркнул, что вопреки заявлениям Дмитрия Меркулова ни журналисты, ни депутаты на той скандальной сессии никак не пытались влиять на ход обсуждения:

«Ничего предосудительного никто не собирался делать, все было в рамках закона. Придумали себе регламент: кого-то хотим видеть, кого-то не хотим. Это — цензура, так нельзя. Все СМИ имеют право присутствовать на любом заседании открытого органа власти».

Депутаты добавили, что Минусинск в последние годы становится все более «проблемной» территорией. «Мы поехали в Минусинск, потому что оттуда приходит много жалоб, — рассказал депутат Заксобрания Евгений Черных. — Мы встречались с жителями, они утверждают, что власть не слышит их. В частности, многие предприниматели, да и не только они, годами обивают пороги администрации, чтобы получить какую-то поддержку, но не могут ничего добиться. В то же время депутаты местного Горсовета получают субсидии из бюджета на развитие своего частного бизнеса».

«Муниципальная власть должна быть самой открытой, должна близко общаться с населением, а журналисты должны беспрепятственно присутствовать на заседаниях представительного органа», — подчеркнул депутат Денис Притуляк.

Союз журналистов Красноярского края планирует обратиться в Союз журналистов России и к губернатору региона с просьбой поспособствовать тому, чтобы положение об аккредитации СМИ в Минусинске было приведено в соответствие с российским законодательством. Депутаты от ЛДПР в свою очередь намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить правомочность принятия властями Минусинска такого документа.

Титов Сергей Сергеевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР

Черных Евгений Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР