В Минусинске сессия Горсовета обернулась скандалом

В Минусинске сорвали сессию Горсовета, посвященную предстоящим выборам мэра, которые пройдут в сентябре. Сегодня, 5 мая, там должна была состояться шестая сессия городского Совета депутатов. Но продлилась она менее получаса и завершилась скандалом.

Один из ключевых вопросов повестки — внесение изменений в устав города. Предполагалось установить полномочия мэра с 2 до 5 лет, выбирать его открытым голосованием и большинством голосов. На сессию приехали депутаты Законодательного Собрания от фракций «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Последнюю представляли Александр Глисков, Сергей Титов, Егор Бондаренко и Евгений Черных.

Однако с началом сессии пункт об изменении устава Минусинска из повестки исключили, а краевым парламентариям не дали выступить, по словам свидетелей, грубо их прервав. Более того, на нарушение своих прав пожаловались и журналисты: всех, не аккредитованных специально, попросили удалиться, оставив лишь представителей краевого телеканала «Енисей» и районной газеты «Власть труда». В итоге в работе сессии был объявлен технический перерыв, после которого заседание решили не продолжать.

«Я в шоке от этой ситуации, — прокомментировал Александр Глисков. — Мы были удивлены тем, как организована работа Горсовета. Председательствующий Циплин потребовал удалиться журналистов, у которых не было специальной аккредитации. Это нарушение закона о СМИ. Если Геннадию Циплину мешают работать журналисты, значит ему мешает Конституция РФ. Когда я попросил предоставить мне слово, меня попытались заткнуть. Такое впечатление, что в другую страну попал, где не действуют ни Конституция, ни федеральные законы».

Депутат Законодательного Собрания добавил, что когда журналисты отказались уходить, «председательствующий решил покапризничать и объявил перерыв». «На мой взгляд, изменения планируются в угоду действующему главе Дмитрию Меркулову. Устав, как основополагающий документ, должен отражать интересы жителей, а не перекраиваться из-за того, что глава города не пользуется поддержкой подавляющего большинства горожан», — сказал Глисков.

Депутаты ЗС отправились в Минусинск после многочисленных жалоб жителей, которые отражены в докладе уполномоченного по правам человека Марка Денисова. Поводом для визита также послужили результаты проверки Счетной палаты. Сотрудники ведомства выявили нецелевое использование 300 млн рублей.

«В моей практике подобные вещи происходят впервые, — заявил Newslab.ru депутат от „Справедливой России“ Николай Трикман. — Могу сделать вывод, что власть в Минусинске импотентна, поскольку не в состоянии чем-либо управлять».

Глисков Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС

Титов Сергей Сергеевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР

Бондаренко Егор Сергеевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПР

Черных Евгений Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР