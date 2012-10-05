«КрасКом» подвел итоги отопительного сезона и рассказал о планах по ремонту

Сегодня на совещании в администрации Красноярска генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров подвел итоги работы предприятия прошедшей зимой и обозначил приоритеты на летнюю ремонтную кампанию 2017 года.

В своём докладе Гончеров подчеркнул, что объекты системы теплоснабжения — котельные и тепловые сети, обслуживаемые компанией «КрасКом», — в отопительном сезоне 2016/2017 гг отработали стабильно. Ремонтные бригады восстанавливали поврежденные участки теплотрасс без отключения потребителей либо с минимальным перерывом в подаче энергоресурса, исключением стал инцидент на магистральной сети теплоснабжения в микрорайоне Солнечном.

В предстоящие четыре месяца работникам «КрасКома» предстоит выполнить очень большой объем работ по подготовке муниципальных теплоисточников, объектов электроэнергетики, водопроводно-канализационного хозяйства к зиме 2017-2018 гг.

«Фактическое финансирование производственной программы предприятия в прошлом году оставляло 64 млн руб. В 2017 году мы запланировали на капремонт сетей и оборудования в 6 раз больше средств, чем было затрачено на эти цели в 2016 году, — 357 млн руб. Объем перекладок сетей водоснабжения и канализации вырастет в 9 раз, что в натуральном выражении составит 5,7 км сетей против 0,57 в прошлом году. Объём перекладок сетей теплоснабжения увеличится в 2,5 раза по сравнению с показателями 2016 года. Кроме роста объемов капитального ремонта сетей и оборудования, запланировано закрытие 1403 ордеров, некоторые из которых числятся за предприятием с 2012 года», — рассказал генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

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Также он напомнил, что в этом году «КрасКом» стал инициатором координации планов подготовки к зиме ресурсоснабжающих организаций и городских служб, ответственных за выполнение ремонта дорог и благоустройство общественных пространств. Было выявлено 20 пересекающихся адресов, на которых «КрасКом» запланировал этим летом перекладку сетей, а город — благоустройство.

Комментируя выступление генерального директора «Красноярского жилищно-коммунального комплекса», глава города Эдхам Акбулатов отметил, что такое масштабное увеличение ремонтных работ очень важно для города: «Я поддерживаю все инициативы, которые предпринимает руководство предприятия для того, чтобы нарастить объемы перекладки сетей и восстановления благоустройства».

Как сообщалось ранее, в заключение совещания Эдхам Акбулатов сообщил, что в соответствии с прогнозом Гидрометцентра отопительный сезон в Красноярске будет завершён 16 мая. Глава города высказал уверенность, что коллективы ресурсоснабжающих предприятий справятся с повышенным объёмом работ и выполнят подготовку к зиме объектов жизнеобеспечения с высоким качеством.