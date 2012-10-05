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На правобережье полыхает склад стройматериалов (видео)
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На правобережье полыхает склад стройматериалов (видео)

11 мая 17:12
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В Красноярске горит склад с ДВП, сообщил 11 мая очевидец происшествия.

Пожар начался сегодня около 15:00 на пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 27, — загорелась кровля склада, по данным справочника, компании «МебельКомплект». Горожане сообщали о том, что над складом поднимается густой черный дым.

Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю — по их данным, огонь быстро охватил крышу здания, распространившись на площадь более 2000 кв. метров. Благодаря тому, что перекрытия в здании железобетонные, пожар не распространился на внутренние помещения. Внутри цеха никого не было, поэтому эвакуировать никого не потребовалась.

Горит склад на пр. имени газеты Красноярский рабочий

Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Остановили огонь через полчаса с начала тушения — в 15:58 на площади в 2400 тыс. кв. метров. Причины пожара еще предстоит установить специалистам.

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