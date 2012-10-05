«Автобус едва успел затормозить»: обнародовано новое видео с места падения крана

Красноярцы восхитились реакцией водителей автобуса и автомобиля, которым удалось вовремя заметить падающий кран на улице Академика Киренского и не попасть под него. Сегодня вечером в сети появилось второе видео с места ЧП — падение башенного крана попало на камеру авторегистратора. На этом видео, в отличие от первого — с камеры уличного наблюдения, отчётливо видно падение конструкции.

Напомним, ЧП произошло вечером 8 мая на стройплощадке фирмы «Культбытстрой». Башенный кран упал между домами № 41 и 27а, перегородив проезжую часть. Кран пролетел мимо жилых домов, повредил припаркованный грузовик и частную постройку.

Несколько интернет-пользователей рассказали, что обрушение произошло на их глазах, им повезло и они не получили травм. Их слова подтвердились после публикации записи с регистратора автомобиля, перед которым рухнул кран. На кадрах видно, что автобус и машина вовремя остановились перед ним, а ехавшие во встречном направлении другие машины успели проскочить опасный участок за несколько секунд до падения.

Обсуждая новое видео, интернет-пользователи особо отметили реакцию водителя автобуса и даже предложили наградить его за бдительность. «Водитель автобуса — молодец! Контролировал ситуацию, а не сидел в гаджете», — похвалил его красноярец и привёл в качестве противоположного примера водителя автобуса 53-го маршрута, которого на прошлой неделе уличили в игре на планшете.

Красноярцы отметили, что видео напомнило им кадры какого-нибудь кинофильма со спецэффектами. Также их удивило, что стрела крана находилась над проезжей частью, а не над территорией стройки.