Красноярцы выиграли гранты конкурса «Территория РУСАЛа»

РУСАЛ подвел итоги конкурса проектов социальной программы «Территория РУСАЛа». Экспертное жюри и жители городов поддержали 108 инициатив, на реализацию которых компания в 2017 году направит 49 млн рублей. Общая стоимость проектов с учетом вклада партнеров составит 143 млн рублей.

Проекты, победившие в конкурсе, направлены на создание в городах присутствия РУСАЛа общественных и культурных пространств, на обустройство дворов и микрорайонов, а также на проведение городских событий: фестивалей, выставок, открытых кинопоказов, интерактивных экскурсий, городских пикников и прочее.

Благодаря социальной программе «Территория РУСАЛа» в Братске и Ачинске будут обустроены городские парки, в Краснотурьинске появится новая набережная, в Новокузнецке создадут историко-культурный центр и малую инженерную академию для школьников, в Саяногорске построят площадку с необычными качелями, а в Волгограде откроют веревочный парк и первый в городе велопарк. Кроме этого, в Ачинске также пройдет большой фестиваль культур, для жителей Новокузнецка будет организована игра-квест «Путешествие по Старому Кузнецку», в Саяногорске состоится городской велофестиваль, а в Североуральске проведут серию экскурсий по минералогии и геологии. Каждый проект-победитель получит грант от РУСАЛа в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей.

В Красноярске на территории школы № 152 появится новая территория семейного досуга и отдыха «Ястынка». Получит развитие литературный музей им. В. П. Астафьева, где благодаря гранту будет проведена реконструкция музейного двора, что позволит его сделать открытым, развивающим и образовательным пространством. В школе № 149 будет создан технопарк «Инженеры будущего» для красноярских школьников и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет. Грант получит и Детский кинотеатр «Мечта», где будет организована уютная зона для проведения семейного досуга. А школа № 22 выиграла 2 проекта, в рамках одного из них будет создан специализированный центр компетенций «Конструирование сплавов и материалов».

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«В этом году в выборе победителей конкурса приняли участие 60 тыс. горожан и более 100 экспертов федерального и регионального уровней — это больше, чем когда-либо за всю историю программы. Такая высокая вовлеченность жителей и специалистов в экспертизу проектов позволила нам выбрать из 420 конкурсных заявок наиболее значимые и актуальные инициативы, которые в ближайшем будущем планируется реализовать в городах присутствия компании», — отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Подведение итогов конкурса программы «Территория РУСАЛа» проходило в несколько этапов: открытое интернет-голосование, общественные защиты проектов, очные и заочные экспертные советы. В состав конкурсного жюри вошли эксперты в сфере благотворительности, социального проектирования, урбанистики и дизайна, а также представители органов региональной власти, Центра социальных программ (ЦСП) РУСАЛа.