«Плачущего» медвежонка из Тувы выпустят на волю в Башкирии

Тувинского медвежонка, спасенного от издевавшейся над ним женщины, доставили в приют, рассказала 12 мая спасительница животного Анна Арбатская.

Напомним, в конце апреля девушка рассказала, что в Кызыле спасла медвежонка — с трехмесячным животным грубо обращалась местная жительница. Женщина водила его на поводке в «строгом» ошейнике по центру города, а медвежонок при этом издавал жалобные звуки — как будто плакал.

Животное изъяли представители Госкомохоты, а Анна Арбатская приютила его у себя. Она сразу заявила: медвежонка, которого она назвала Кода, не планирует передавать ни в зоопарк, ни в цирк, а будет искать возможность вернуть его в естественную среду обитания. В итоге маленькому медведю нашли приют в Башкирии — на территории национального парка.

«Кода в заповеднике. У него теперь есть друг , такой же, как и он. Пройдя реабилитацию, он будет выпущен в естественную среду обитания», — написала Анна Арбатская.

По словам девушки, до Башкирии медвежонка везли на машине четверо суток. Дорогу зверь перенес хорошо и уже осваивается на новом месте. Судя по размещенным девушкой фотографиям, второй медвежонок, находящийся сейчас на реабилитации, — такого же возраста, как и его тувинский товарищ по несчастью. Как сообщили в пресс-службе национального парка, кызылского медвежонка назвали Адыгом (медведь с тувинского). Клички у его башкирского друга пока нет.

«Зверята отнеслись друг к другу недружелюбно, сразу поделили комнату на две части, забившись каждый в свой угол. Стоит отметить, что и в природе медведи уважают территориальную свободу. Как правило, один не посягает на владения другого», — отметили в пресс-службе.