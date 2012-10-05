Красноярских медвежат-сирот готовы приютить в Твери (видео)

Маленьких медведей, оставшихся сиротами и временно переданных в красноярский конный клуб, могут отправить в Тверь, сообщили 13 апреля представители клуба «Храброе сердце».

Напомним, в конце прошлой недели из Козульки в Красноярск доставили четырех медвежат, мать которых кто-то убил прямо в берлоге. Сотрудники клуба взяли на себя ответственность за выкармливание зверят и поиск им нового дома.

Сегодня стало известно, что медвежат для дальнейшей адаптации к жизни в естественной среде готов принять Центр реабилитации медведей, расположенный в Тверской области.

«Осталось решить вопрос по поводу доставки в Москву. Поскольку детки очень маленькие, это только самолет. В данный момент мы обратились в авиакомпании города с просьбой организовать благотворительный рейс. Ждем ответы», — пояснила одна из сотрудниц клуба.

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В «Роевом ручье», куда обратились неравнодушные жители города и сами работники конного клуба, рассказали, что за весну к ним с такими просьбами обращаются 20-30 раз и пристроить всех нет возможности.

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