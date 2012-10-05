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Жители добились пересмотра схемы объездов в перекрытой строителями Николаевке
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В Красноярском крае

Жители добились пересмотра схемы объездов в перекрытой строителями Николаевке

12 мая 15:54
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ГИБДД хочет привлечь к ответственности подрядчика, ведущего строительные работы на подъездах к красноярскому четвертому мосту за то, что строители не обеспечили объездные пути автомобилистам.

В полицию пожаловались жители улицы Чкалова — их возмутило, что автовладельцам приходится объезжать место строительства дороги по ул. Волочаевской через двор их многоэтажного жилого дома.

В ходе проверки полицейские выявили ряд нарушений:

«Так, неправильно применены дорожные знаки, отсутствуют сигнальные фонари красного цвета. Кроме того, на объездных дорогах имеются множественные ямы и провалы, отсутствуют щиты, информирующие о закрытых для проезда участках дороги», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

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В отношении подрядчика ООО УСК «Сибиряк» возбудили дело по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве дорог». От руководства фирмы требуют привести в норму организацию дорожного движения в этом месте.

«Ответственным за организацию движения на участке рекомендовано переработать схему движения и привести в нормативное эксплуатационное состояние объездные пути», — уточнили в ГИБДД.

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