Жители добились пересмотра схемы объездов в перекрытой строителями Николаевке

ГИБДД хочет привлечь к ответственности подрядчика, ведущего строительные работы на подъездах к красноярскому четвертому мосту за то, что строители не обеспечили объездные пути автомобилистам.

В полицию пожаловались жители улицы Чкалова — их возмутило, что автовладельцам приходится объезжать место строительства дороги по ул. Волочаевской через двор их многоэтажного жилого дома.

В ходе проверки полицейские выявили ряд нарушений:

«Так, неправильно применены дорожные знаки, отсутствуют сигнальные фонари красного цвета. Кроме того, на объездных дорогах имеются множественные ямы и провалы, отсутствуют щиты, информирующие о закрытых для проезда участках дороги», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.