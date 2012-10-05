Жители добились пересмотра схемы объездов в перекрытой строителями Николаевке

ГИБДД хочет привлечь к ответственности подрядчика, ведущего строительные работы на подъездах к красноярскому четвертому мосту за то, что строители не обеспечили объездные пути автомобилистам.
В полицию пожаловались жители улицы Чкалова — их возмутило, что автовладельцам приходится объезжать место строительства дороги по ул. Волочаевской через двор их многоэтажного жилого дома.
В ходе проверки полицейские выявили ряд нарушений:
«Так, неправильно применены дорожные знаки, отсутствуют сигнальные фонари красного цвета. Кроме того, на объездных дорогах имеются множественные ямы и провалы, отсутствуют щиты, информирующие о закрытых для проезда участках дороги», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.
В отношении подрядчика ООО УСК «Сибиряк» возбудили дело по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве дорог». От руководства фирмы требуют привести в норму организацию дорожного движения в этом месте.
«Ответственным за организацию движения на участке рекомендовано переработать схему движения и привести в нормативное эксплуатационное состояние объездные пути», — уточнили в ГИБДД.