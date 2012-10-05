Красноярцы вложились в компанию на Сейшелах и лишились 74 млн рублей

Направлено в суд уголовное дело о хищении у красноярских вкладчиков более 74 млн рублей, вложенных в компанию с Сейшельских островов. Под уголовное преследование по факту мошенничества и отмывания денег попали три человека.

По данным краевой прокуратуры, в период с мая 2009 года по август 2013-го они создали компанию, зарегистрированную на островах. Затем под видом инвестиционной деятельности, гарантируя получение вкладчиками высоких доходов от 10 до 15 %, похитили у 165 потерпевших 74 009 186 рублей 50 копеек. Деньги они обналичили через банковские счета подставных лиц, после чего присвоили их.