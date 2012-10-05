Виновник гибели подростка в искореженном ВАЗе оказался злостным нарушителем

Виновника апрельского смертельного ДТП около 4 моста арестовали, сообщили 13 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, авария произошла ночью 14 апреля на улице Ключевской — ВАЗ-2105, которым управлял 21-летний водитель, врезался в бетонное ограждение, а затем отлетел в столб. В аварии погиб один из трех пассажиров, 17-летний парень. Его ровесник и 18-летний молодой человек попали в больницу. Водитель от освидетельствования отказался.

Сегодня в полиции сообщили, что водитель ранее был судим, а также лишен прав за пьяное вождение. Это не помешало ему сесть за руль автомобиля.

«В связи с отрицательной характеристикой подозреваемого по месту жительства, наличием судимостей и административных наказаний, в том числе за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, судом по ходатайству следователя виновнику ДТП была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», продолжается.

Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.