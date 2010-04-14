Молодой водитель погубил подростка-пассажира на Свердловской

Ночью на правобережье Красноярска молодой водитель ВАЗа врезался в столб и погубил несовершеннолетнего пассажира. Всего в машине находились 4 человека, включая водителя, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, одиночное ДТП произошло сегодня ночью на ул. Свердловская. 21-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение, после чего его занесло в столб. На фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, что машина сильно разбита — например, оторвало дверь. Интернет-пользователи отметили, что даже не сразу поняли, что это ВАЗ — они приняли разбитую машину за спортивную иномарку.

В салоне вместе с водителем ехали двое 17-летних подростков и один 18-летний парень. Один из несовершеннолетних пассажиров кончался в больнице, остальные отделались травмами. В настоящее время сотрудники ДПС продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Очевидцы происшествия могут обратиться в полицию по телефону 102, также вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети».