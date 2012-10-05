Отремонтированный за 8 млн рублей переход в центре Красноярска стал непроходимым из-за дождя

Подземный пешеходный переход через улицу Ленина в Красноярске стал непроходимым после дождя, шедшего чуть больше трех часов. Вечером 13 мая переход у остановки «Академия музыки и театра» оказался залит грязной водой глубже чем по щиколотку.

Множество красноярцев, возвращавшихся домой из филармонии, оказывались перед выбором: нарушать ПДД и переходить улицу Ленина по проезжей части или воспользоваться подземным переходом и испортить одежду и обувь. На месте даже появился волонтер, который переносил женщин на руках через огромную лужу. Возможно, мэр города в курсе проблемы: по словам очевидцев, в это время он совершал покупки в соседнем супермаркете.

Напомним, что этот подземный переход был открыт около года назад после продолжительного ремонта стоимостью 7,9 млн рублей. В 2013 году переход признали аварийным из-за трещин в подпорных стенах, затем власти почти два года готовили документы на его ремонт, и еще год шли строительные работы. Госконтракт на ремонт был подписан с ООО «Атис».

Интересно, что по данным системы «Контур-фокус», это же ООО получает госконтракты на только на строительные работы, но и, например, на поставку сахара для заключенных или замороженного мяса в Крым.