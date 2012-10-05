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Отремонтированный за 8 млн рублей переход в центре Красноярска стал непроходимым из-за дождя
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В Красноярском крае

Отремонтированный за 8 млн рублей переход в центре Красноярска стал непроходимым из-за дождя

13 мая 22:35
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Подземный пешеходный переход через улицу Ленина в Красноярске стал непроходимым после дождя, шедшего чуть больше трех часов. Вечером 13 мая переход у остановки «Академия музыки и театра» оказался залит грязной водой глубже чем по щиколотку.

Множество красноярцев, возвращавшихся домой из филармонии, оказывались перед выбором: нарушать ПДД и переходить улицу Ленина по проезжей части или воспользоваться подземным переходом и испортить одежду и обувь. На месте даже появился волонтер, который переносил женщин на руках через огромную лужу. Возможно, мэр города в курсе проблемы: по словам очевидцев, в это время он совершал покупки в соседнем супермаркете.

Напомним, что этот подземный переход был открыт около года назад после продолжительного ремонта стоимостью 7,9 млн рублей. В 2013 году переход признали аварийным из-за трещин в подпорных стенах, затем власти почти два года готовили документы на его ремонт, и еще год шли строительные работы. Госконтракт на ремонт был подписан с ООО «Атис».

Переход под улицей Ленина залило грязной водой после трех часов дождя
Фото читателя Newslab.ru
Волонтер помогает женщинам перебраться через лужу
Фото читателя Newslab.ru
Некоторые предпочли испортить обувь, нежели подвергать жизнь опасности и переходить улицу Ленина поверху
Фото читателя Newslab.ru
Ремонт подземного перехода обошелся бюджету Красноярска почти в 7,9 млн рублей
Источник: система «Контур-фокус»

Интересно, что по данным системы «Контур-фокус», это же ООО получает госконтракты на только на строительные работы, но и, например, на поставку сахара для заключенных или замороженного мяса в Крым.

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