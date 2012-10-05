В Красноярске почистили затопленный накануне переход

Сегодня утром красноярцы заметили дорожных рабочих, которые занимались уборкой в затопленном вчера подземном пешеходном переходе у Института искусств.

Напомним, после продолжительного дождя, который прошел в Красноярске вечером 13 мая, часть подземного перехода на ул. Ленина у остановки «Академия музыки и театра» оказался залит грязной водой. На месте появился волонтер, который переносил женщин на руках через огромную лужу.

Уже сегодня утром воды в переходе не было, а последствия потопа устраняли рабочие в оранжевых жилетах — они подметали и убирали мусор внутри тоннеля и на лестнице.

Подземный переход в Академии музыки и театра был открыт около года назад после продолжительного ремонта стоимостью 7,9 млн рублей. В 2013 году переход признали аварийным из-за трещин в подпорных стенах, затем власти почти два года готовили документы на его ремонт, и еще год шли строительные работы.