Красноярец открыл стрельбу из автомата из-за парковки у его дома

Житель улицы Садовой в Октябрьском районе Красноярска устроил стрельбу и угрожал оружием своим соседям, которые поставили машину около его дома.
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Инцидент произошел 12 мая. Об этой истории журналистам телекомпании ТВК рассказал «пострадавший». По его словам, они с приятелем разгружали свой автомобиль, когда из соседнего дома вышел мужчина с автоматом и потребовал от них убрать машину. После этого возмущенный сосед сделал несколько выстрелов в воздух.
На место вызвали полицию. В пресс-службе ГУ МВД по краю пояснили, что по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а подозреваемый находится под подпиской о невыезде. У мужчины изъяли 19 холостых патронов.
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