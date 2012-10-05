В Красноярском крае стартовала федеральная акция «Надежный партнер»

В Красноярском крае стартовал региональный этап ежегодной федеральной акции «Надежный партнер», направленной на выявление и поощрение лучших потребителей электрической энергии. Самые добросовестные партнеры энергетиков будут определены среди промышленных и непромышленных предприятий, а также организаций ЖКХ, сельского хозяйства, бюджетной сферы и сетевых компаний.

В нашем регионе организатором акции выступает ПАО «Красноярскэнергосбыт» при поддержке правительства Красноярского края. Организационный комитет акции возглавил заместитель председателя правительства региона Юрий Лапшин. Членам регионального жюри предстоит определить 40 лучших потребителей электроэнергии из более чем 30 000 предприятий и организаций Красноярского края. Награждение лауреатов состоится 26 мая в правительстве региона.

Победители региональных этапов войдут в шорт-лист федерального конкурса «Надежный партнер», а лучших энергопотребителей страны в июне 2017 года наградят в Москве, на площадке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Напомним, в 2016 году акция прошла в 30 субъектах РФ. Организаторы проверили более 580 тысяч юридических лиц, из которых 59 вошли в рейтинг самых благонадежных потребителей электроэнергии страны. Красноярский край представляли пять организаций: АО «Красноярский машиностроительный завод» (Красноярск), ООО «Соврудник» (Северо-Енисейский), МКОУ "Щетинкинская основная общеобразовательная школа № 27 (Щетинкино, Курагинский район), ООО «Племзавод «Таёжный» (Атаманово, Сухобузимский район), МУП тепловых сетей города Зеленогорска (Зеленогорск).

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Акция, направленная на выявление лучших энергопотребителей страны, является частью всероссийского проекта «Надежный партнер», созданного в 2013 году.

Основными задачами федерального проекта и направлениями его деятельности являются поддержание и развитие партнерских отношений с потребителями и предприятиями сферы ЖКХ, выработка единой позиции экспертов и предприятий ТЭК по практике применения действующего отраслевого законодательства и внесения в него изменений, повышение интереса корпоративных клиентов к выполнению условий договоров электроснабжения, формирование регионального рейтинга надежных партнеров и недобросовестных потребителей.

Инициатором проекта стал холдинг РусГидро при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства экономического развития РФ, НП «Совет рынка», Государственной Думы ФС РФ, ФГБУ «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», Некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, а также крупнейших энергокомпаний.