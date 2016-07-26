На юг Сибири пришла экстремальная жара

В первые дни рабочей недели в Туве ожидается экстремально жаркая погода.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в этом регионе 15 и 16 мая могут показывать до +35 °С. Сопровождать жару будет сильный ветер с порывами 18-23 м/сек, а также пыльные бури и грозы. Такая погода будет способствовать высокой пожарной опасности в Дзун-Хемчинкском и в Бай-Тайгинском районах.

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«В связи с высокими классами пожарной опасности Главное управление МЧС России по Республике Тыва обращается к жителям республики: во избежание возникновения пожаров необходимо исключить проведение несанкционированных сельхозпалов, не допускать сжигания сухой травы и мусора вблизи жилых домов и строений», — напомнили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По прогнозу портала Gismeteo.ru, после такой аномальной жары, во второй половине недели, в республику придет незначительное похолодание — до +15... +21 °С и дожди.