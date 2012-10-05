Природные пожары отступили: спустя полмесяца в Сибири сняли режим ЧС

Глава МЧС России Владимир Пучков отменил режим ЧС, который ввели во всех регионах Сибирского федерального округа из-за сложной ситуации с природными пожарами. По данным спасателей, в настоящее время обстановка с природными пожарами на территории Сибири стабилизировалась, угрозы населенным пунктам нет.

«Мы принимаем решение отменить режим чрезвычайной ситуации во всех субъектах, входящих в Сибирский федеральный округ», — цитирует его ТАСС.

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Вместе с тем Пучков поручил руководителям регионов принимать решения о введении режима ЧС в случае осложнения обстановки и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с природными пожарами.

Напомним, режим ЧС ввели во всех регионах Сибири 28 апреля, когда от пожаров в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае сгорели около 100 домов. Также природные пожары стали причиной задымления в городах, жители жаловались на запах гари.

Добавим, в Красноярском крае продолжает действовать особый противопожарный режим, потому разведение открытого огня в регионе по-прежнему запрещено.