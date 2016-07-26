На жильца красноярской новостройки обвалилась часть потолка

В новостройке на ул. Семафорной в Красноярске на хозяина упал большой кусок потолочной штукатурки. На состояние своих квартир жалуются и другие жители мкрн Вавиловский.

«Вчера вечером соседка скинула фотографии обвалившейся штукатурки с потолка. Подпись: „Только что в зале отвалилось на мужа“», — рассказала жительница Вавиловского Любовь Катеренюк.

В строительной компании «Сиблидер» сообщили Newslab.ru, что осведомлены о случившемся. В ближайшее время специалисты планируют посетить квартиру, обследовать осыпавшийся потолок и установить причины происшествия. Если это произошло по вине строителей, то ремонт «Сиблидер» проведет за свой счет.

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В соцсети после поста об обвалившемся потолке жители Вавиловского и других красноярских новостроек стали выкладывать фотографии строительных дефектов в своих квартирах — среди них межпанельные швы на потолке, трещины. Сама Любовь Катеренюк пожаловалась на плесень в углах и на потолке. По словам красноярки, в прошлом году по ее требованию застройщик — СК «Сиблидер» — поменял почерневшие обои и утеплил межпанельный шов, но в феврале плесень стала появляться вновь. Катеренюк обратилась в суд. Застройщик снова заменил обои, но женщина опасается, что проблема этим не решится.

«Сейчас в Кировском районном суде рассматривается мой иск к застройщику. Аккредитованный эксперт выявил строительных недостатков в нашей квартире на довольно-таки серьезную сумму», — заключила Любовь Катеренюк, отметив, что по ее ощущениям, районный суд «просто завален» спорами между жильцами Вавиловского и строителями.