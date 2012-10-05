ВТБ запустил для акционеров уникальную программу привилегий

Банк ВТБ представил пакет привилегий для своих акционеров. Программа лояльности не имеет аналогов в банковской отрасли и предполагает ряд привилегий в зависимости от объема пакета акций каждого акционера — рассказали представители банка ВТБ журналистам в пятницу.

По словам директора службы по работе с акционерами банка ВТБ Юрия Мариничева, разработка программы длилась в течение года и была представлена на годовом Собрании акционеров банка в апреле текущего года. «Программа серьезно расширяет те привилегии, которые были у наших акционеров раньше, вводится прогрессивная шкала», — отметил он.

Акционеры банка ВТБ делятся на три категории, в зависимости от количества акций, которыми они располагают. К первой категории относятся акционеры с пакетом до 100 тысяч рублей, или 1,5 млн акций. Для этой категории предусмотрены обслуживание в розничных отделениях банка ВТБ, информация о продуктах, скидках, программах и акциях, скидка на страховые продукты.

Вторая категория акционеров с пакетом от 100 тысяч рублей или от 1,5 до 45 млн акций является основной категорией акционеров, для которой разработан ряд специальных привилегий, отметил Юрий Мариничев. Для миноритариев предусмотрены скидки по аренде сейфовых ячеек, снижение ставки по кредиту наличными, программа рефинансирования, повышенные ставки по вкладам, а также повышенный кэшбэк по кредитным картам и программа страхования с прогрессивной шкалой скидок.

Самые серьезные привилегии получают акционеры, владеющие акциями ВТБ на сумму от 3 млн рублей (45 млн акций). Такие акционеры получают индивидуальное частное банковское обслуживание Private Banking, работу с профессиональными менеджерами и обслуживание в привилегированных отделениях банка.

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«Мы рассчитываем, что программа будет интересной, потому что в целом аналогов такой программы привилегий нет в России. Программа была разработана в тесном сотрудничестве с Консультационным советом акционеров, сейчас проводятся консультации по расширению перечня дочерних компаний, предлагающих льготные условия обслуживания для наших акционеров», — отметил Юрий Мариничев.

Отметим, на сегодняшний день в Красноярском крае насчитывается 988 акционеров банка ВТБ, 123 из них — крупные акционеры. В прошлом году именно они увеличили свой пакет на 12,5 %. В целом по всей стране количество акционеров банка составляет 94 тысячи человек.