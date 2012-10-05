Больше всех среди подчиненных красноярского мэра заработала главный финансист

Самый большой доход среди чиновников красноярской мэрии, за исключением главы города, по итогам 2016 года показала руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова. Напомним, вчера, 12 мая, администрация Красноярска опубликовала сведения о доходах городских чиновников.

Ирина Хаснутдинова задекларировала самую большую сумму среди руководителей департаментов и управлений администрации. За прошлый год она заработала 3,72 млн рублей. Передвигается руководитель управления на автомобиле Suzuki SX-4, а в ее собственности находятся два садовых участка площадью более 600 кв. метров, квартира 87,7 кв. метра и жилое строение площадью 130 кв. метров.

На втором и третьем месте главы районов. Дмитрий Дмитриев (Центральный район) заработал 2,267 млн рублей, а его супруга добавила в семейный бюджет еще 1,22 млн рублей. В собственности у семьи квартира площадью 83,3 кв. метра, а у самого главы района — две доли в еще двух квартирах. Из транспорта у главы района только лодка с мотором, а на его жену записан автомобиль Hyundai Solaris.

Его коллега из Ленинского района Александр Клименко заявил доход в размере 2,262 млн рублей. Еще 984 тыс. рублей заработала его супруга. В собственности у семьи два дорогих внедорожника Lexus RX-450H и Toyota Land Cruiser 200, а также снегоход и прицеп к нему. Кроме этого, глава района владеет тремя земельными участками, а еще два находятся у него в пользовании, также есть квартира и гараж, а дачным домом и несколькими объектами незавершенного строительства он только пользуется.

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Заявивший в прошлом году самый большой доход среди начальников подразделений мэрии, 3,47 млн рублей, — глава управления кадровой политики и организационной работы Дмитрий Мугако в этом году заработал всего 901,8 тыс. рублей — меньше, чем все его коллеги. 899,4 тыс. рублей заработала его жена. У семьи по-прежнему есть недвижимость за рубежом — квартира площадью 62,88 кв. м в Болгарии. Собственником этого имущества является жена чиновника.

Самой «богатой» супругой чиновника оказалась жена руководителя Железнодорожного района Юрия Савчука. К зарплате мужа, которая составила 1,64 млн рублей за год, она добавила еще 2,72 млн рублей. При этом в ее собственности находится ВАЗ-21011, а глава района передвигается на Toyota Camry. У семьи в собственности несколько земельных участков, квартира, а также 1/2 доля еще одной квартиры. Меньше всех зарабатывает жена Михаила Зуевского — она внесла за год в семейный бюджет лишь 26,4 тыс. рублей.