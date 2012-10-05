Коллектив ГХК в рамках «Зеленой весны» вышел на уборку городского парка

Работники железногорского Горно-химического комбината (предприятие Государственной корпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) в рамках «Зеленой весны» приняли участие в традиционной весенней уборке городского парка. В этом году «ПАРКовка» — именно так называется этот общегородской субботник — проводилась в десятый раз.

Цель мероприятия — привести в порядок любимое место отдыха горожан перед летним сезоном. Волонтёры убирают мусор, а также валежник и обширную молодую поросль. Как правило, после такой тотальной уборки вывозится несколько десятков машин мусора, а парк преображается на глазах.

Горно-химический комбинат участвует в «ПАРКовках» с самого начала проекта. На этот раз уборкой аллей занималась молодёжная организация комбината, причём многие пришли семьями. Но самую боевую бригаду составили более полусотни сотрудников федерального хранилища. Уборка шла в самом заброшенном уголке парка — возле пляжа. Наиболее активно участвовали в уборке волонтеры Юрий Разумник и Владимир Одинцов. По их словам, вопрос, идти или не идти на очередную «ПАРКовку», даже не обсуждался.

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«Мы в десятый раз участвуем в „ПАРКовке“, прикладывая все силы, чтобы в парке было чище, лучше и красивее, сказал Владимир Одинцов. — Парк все любят. Пока дети были маленькие, мы сюда семьёй каждые выходные приходили гулять. Сейчас бываем реже, но несколько раз в году — точно. И на „ПАРКовку“ приходим обязательно, убираемся каждую весну. Это ощутимая помощь парку в благоустройстве, в наведении порядка после зимы».