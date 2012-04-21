В Красноярске помыли памятник Ленину (видео)

В Красноярске помыли памятник Владимиру Ленину, который расположен на центральной площади города. Так статую вождя готовят к «празднику» — 22 апреля исполнится 147 лет со дня его рождения.

Традиционно работа по очищению красноярских памятников начинается с приведения в порядок именно памятника Ленину. Для этого требуется несколько бочек воды. С помощью вышки, пожарных гидрантов и щеток с памятников смывают пыль, грязь, следы жизнедеятельности птиц.

Напомни, памятник вождю на красноярской площади Революции открыли в 1970 году — к столетию Владимира Ленина. Его автор — известный ленинградский скульптор Вениамин Пинчук, который специализировался на изображении советских вождей.