Заклинившая дверь заблокировала целый подъезд многоэтажки: вызывали полицию

В микрорайоне «Белые Росы» в Красноярске неоткрывавшаяся дверь заблокировала жителей, сообщили жильцы 14-этажной новостройки по ул. Карамзина, 20.

Фотография выбитой подъездной двери, лежащей рядом с подъездом, появилась в группе мкрн «Белые Росы» 12 мая рано утром. На фотографии видно, что дверь не открыта, а вырвана из дверного проема полностью. Жители предположили, что в управляющей компании снова обвинят во всем ветер, как это уже было в январе, когда неизвестные украли стекла на пожарном выходе.

В управляющей компании сообщить какую-либо информацию отказались, но известно, что дверь они установили на место оперативно — уже к 18:00, по словам жильцов, она стояла на своем месте.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» Newslab.ru подтвердили, что в этот день с адреса ул. Карамзина, 20, поступали вызовы в полицию в связи с тем, что жильцы не могли попасть домой. По предварительным данным, выбили дверь те, кто находился внутри дома, — полицейские же к тому, чтобы ее открыть, не применяли никаких мер.