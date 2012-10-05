Строителям объектов Универсиады хотят разрешить шуметь по ночам

В законе Красноярского края «о тишине» хотят сделать исключение для шумов, связанных со строительством объектов Универсиады. Соответствующий проект поправок в закон об административных нарушениях, внесло правительство региона в краевой парламент.

Предлагается изменить статью, определяющую наказание за шумные работы, проводимые в «часы тишины» (с 22 часов до 9 утра). В частности, речь идет о двух исключениях: для строительства, реконструкции, капремонта объектов, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, и для строительства быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «Красноярского детского дома № 1» (спортзал ФК «Тотем», Академика Вавилова, 90 корпус 2).

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Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству Красноярского края до 1 июля ликвидировать отставание по подготовке объектов Универсиады-2019. Такое поручение глава государства дал по итогам визита в Красноярск, состоявшегося 1 марта.

Чтобы нагнать опоздание и закончить стройки в срок — к концу 2018 года — работать придется в круглосуточном режиме. Однако «закон о тишине» не позволяет строителям шуметь по ночам и по воскресеньям. Штраф для юридических лиц достигает 15 тыс. рублей.