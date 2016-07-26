Красноярская ГИБДД готовится открыть прокат детских кресел

Красноярцы уже начали приносить детские кресла в ГИБДД для проката, сообщили 16 мая в пресс-службе управления инспекции по Красноярскому краю.

Напомним, в конце апреля сотрудники дорожной полиции провели опрос, чтобы выяснить отношение красноярцев к инициативе по созданию социального проката детских кресел. В ходе опроса выяснилось, что многие сталкиваются с проблемой удерживающих устройств, когда в гости приезжают родственники с детьми — автомобилисты встают перед выбором: либо нарушить правила, либо отдать деньги за покупку, которой будут пользоваться всего несколько дней.

«В рамках социального проекта „Безопасность напрокат“, проводимого сотрудниками Госавтоинспекции, жительница Красноярска в числе первых передала детское удерживающее устройство в будущий центр по прокату автокресел. О предстоящем открытии пункта проката девушка узнала из социальных сетей и решила передать невостребованное автокресло в Госавтоинспекцию», — рассказали в ГИБДД.

Сотрудники автоинспекции просят поддержать инициативу и принести неиспользуемые детские удерживающие устройства для будущего центра проката. «Автокресла мы принимаем по адресу Брянская, 23 (отдел пропаганды, каб. 2-08). Сам же будущий центр будет располагаться в другом месте. Пока мы не можем раскрыть все секреты, так как идет подготовка к открытию. Оно запланировано на предстоящей неделе», — пояснили в пресс-службе.

В ГИБДД подчеркивают: это будет социальный прокат. «Прокат будет бесплатный. Однако, это не означает, что можно взять навсегда автокресло и не вернуть его», — отметили в ведомстве. Другие подробности о проекте они пообещали раскрыть позднее.

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