Посетителями выставки «Первозданная Россия» стали 10 тысяч красноярцев

Около 10 тысяч человек уже приобщились в Красноярске к общероссийскому фестивалю природы «Первозданная Россия» за две недели работы одноименной выставки.

Фестиваль проводится с 2014 года при поддержке Общественной палаты РФ, профильных министерств — культуры и природных ресурсов, Русского географического общества. Его основные задачи — привлечь внимание общественности к необходимости сохранения природных богатств страны, содействовать в экологическом и патриотическом воспитании населения.

Ключевым мероприятием фестиваля является одноименная фотовыставка работ лучших фотографов-пейзажистов и натуралистов России. За три года выставку уже посетили свыше 2 миллионов человек из 70 стран мира. В нынешнем году снимки из фотобанка «Первозданной России» впервые экспонируются за Уралом: первым городом, где открылась экспозиция, стал Красноярск.

Как рассказали организаторы — представители Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), ежедневно экспозицию посещают не менее 500 человек. Причем география посетителей экспозиции не менее широка, чем география представленных в ней фоторабот: в «Книге отзывов» — комментарии и впечатления гостей не только из разных городов и районов Красноярского края, но и Абакана, Новосибирска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Москвы.

«Удивительные чудеса природы! Выставка завораживает, поражает! От такой красоты в восторге!», — написала одна из посетительниц выставки. «Изумительные фотографии природы! Очень хочется увидеть такие красоты наяву, и чтобы все это сохранилось для многих поколений», — пишут посетители в книге отзывов.

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«Замечательные фотографии сказочной России, отражающие уникальность, красоту и первозданную природу. Очень здорово посетить такую выставку и получить заряд положительных эмоций. Спасибо!» — поблагодарил организаторов один из гостей экспозиции.

«Восхищение от увиденного! Живем в такой красоте! Спасибо за профессионализм фотографам, „остановившим“ такие мгновения! Спасибо за испытанное чувство гордости!» — оставил отзыв о выставке посетитель.

Добавим, выставка будет работать в Гранд-холле «Сибирь» по адресу ул. Авиаторов, 19, до 29 мая, после чего начнется ее большое турне по городам Сибири и Дальнего Востока.