Красноярский волейболист попал в скандал из-за чебурека (видео)

Игрока красноярского волейбольного клуба «Енисей» Алексея Спиридонова потребовали дисквалифицировать после скандальной переписки в «Твиттере» с московской активисткой.

Все началось с поста девушки, в котором она спросила, где в Москве можно найти вкусные чебуреки. Ей ответил теннисист Евгений Кафельников: он сказал, что лучшие чебуреки готовят дома у волейболиста Алексея Спиридонова. Подключившись к беседе, последний в непристойной, по мнению многих пользователей, форме высказался в адрес активистки, сделав ей грубое предложение. Извиняться за свои слова он отказался.

Некоторые посчитали, что аккаунт спортсмена был взломан, однако Спиридонов позднее дал понять, что это не так. В комментарии журналистам он заявил, что не видит в своих словах ничего оскорбительного.

«Не могу до сих пор понять, почему мой твит вызвал такой резонанс. Какая-то девушка написала, что якобы я ее чем-то оскорбил... Кто знает ее? Я даже не знаю ее имени. И она сделала такие вещи. Я думаю, как минимум с ее стороны это некрасиво», — сказал Алексей Спиридонов в интервью телеканалу «Россия 24».

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Еще одна активистка поддержала свою коллегу и создала петицию за дисквалификацию Спиридонова, посчитав его поведение неспортивным и позорящим репутацию ВК «Енисей» и российской сборной. Однако во Всероссийской федерации волейбола сообщили, что не собираются наказывать спортсмена за его поведение в интернете.

«Конечно, это уже далеко не первый подобный инцидент с участием Спиридонова. Но волейбольное сообщество не может полноценно давать оценку действиям Спиридонова вне волейбольной площадки, тем более в пространстве интернета, и влиять на него. Заниматься его наказанием должны в первую очередь уполномоченные на это органы», — сказал заместитель генерального директора ВФВ Михаил Подлозный журналистам «Медузы».

В красноярском ВК «Енисей» Newslab.ru пояснили, что об инциденте знают, однако комментировать его не стали. В клубе подтвердили, что контракт со Спиридоновым на следующий сезон уже подписан.