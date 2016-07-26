В СФУ стартовал Всероссийский библиотечный конгресс

16 мая в Сибирском федеральном университете стартовала деловая программа Всероссийского библиотечного конгресса.

Всероссийский библиотечный конгресс — XXII ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации (РБА). По решению РБА ежегодно с 2001 года один из российских городов на конкурсной основе получает почётное звание «Библиотечная столица России» и становится местом проведения самого крупного и представительного форума библиотечной общественности России. В этом году им стал Красноярск, а одной из главных площадок конгресса выбрана Научная библиотека СФУ. Тема конгресса 2017 года — «Роль библиотек в культурной политике России».

«В Красноярске сегодня впервые проходит крупнейший Библиотечный конгресс, и он имеет беспрецедентный успех — порядка 1 400 человек приехали в наш город. Ранее такого количества участников не было никогда на этом мероприятии. Программа в целом очень обширная и охватывает все виды библиотек, в том числе и вузовскую библиотеку. Наш университет является головным в рамках этой секции, поэтому неудивительно, что именно наш университет принимает такое масштабное мероприятие. У нас здесь более 40 докладчиков по разным направлениям. Кроме того, это обширная география — и Дальний Восток, Калининград, Крым, — можно сказать, что это фурор в нашем библиотечном деле», — рассказал директор БИК СФУ Руслан Барышев.

Главной темой Библиотечного конгресса в стенах Научной библиотеки СФУ станет развитие вузовских библиотек. По словам Барышева, одна из задач секции — задать единый вектор развития вузовских библиотек. Мнение о масштабном мероприятии высказала Натела Квелидзе-Кузнецова, директор фундаментальной библиотеки Российского государственного педагогического университета имени А. Герцена и исполнительный директор ассоциации производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов.

«Потрясающее совершенно впечатление от города Красноярска — мы здесь впервые — очень красивый, зеленый и, что очень важно, приветливый город. Что касается, Библиотечного конгресса, то хочу напомнить, что секция вузовских библиотек некоторое время была в легком забвении, а сейчас на конгрессе мы видим абсолютно свежий взгляд. Мы безусловно ждем движения вперед в плане объединения решений по развитию вузовских библиотек», — подчеркнула она.

Отметим, собравшиеся на секции специалисты выступят с докладами и обсудят новую роль университетских библиотек и вызовы, с которыми им предстоит столкнуться, электронные образовательные ресурсы и сервисы, факторы и направления межбиблиотечного взаимодействия, содействие публикационной активности учёных, комплектование фондов, наполнение вузовских репозиториев. Также в рамках секции состоится презентация книги «Становление библиотечного дела в Енисейской губернии» Леонида Бердникова.

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Ведущие эксперты и специалисты библиотечной сферы отмечают, что проведение конгресса в СФУ позволяет университету продемонстрировать собственную практику ведения библиотечной сети и еще раз подтвердить высокое качество работы в этой сфере. «Я приезжаю не первый раз, конечно видны изменения в Сибирском федеральном университете. Если брать федеральные университеты, то, конечно, университет выглядит очень достойно. У нас есть градации по университетам страны, и СФУ сегодня по библиотечной системе среди всех вузов находится далеко не на последнем месте», — отметил исполнительный директор национального электронно-информационного консорциума (Москва) Александр Кузнецов.

«Сегодня перед библиотечной сетью России стоит задача содержательности сущностной информации, определение стратегий развития в условиях новой цифровой эпохи и так далее. И вот есть предположение, что драйвером этого развития могут стать именно вузовские библиотеки, особенно библиотеки таких вузов, как Сибирский федеральный университет, Томский государственный университет, — те, которые уже самостоятельно занимаются пересборкой. От того, о чем мы здесь сегодня договоримся, от того, какие приоритеты будут обозначены и выбраны, зависит то направление, куда библиотечное сообщество пойдет в принципе», — отметил директор научной библиотеки Томского государственного университета Михаил Шепель.

В дни проведения Библиотечного конгресса в СФУ для гостей и участников мероприятия будут работать выставка издательской продукции СФУ, на которой можно будет ознакомиться с научными журналами и монографиями, периодическими изданиями и презентационной продукцией СФУ; выставка «Вузовские библиотеки Красноярска», а также выставка-презентация «Библиотека XXI века: новые технологии и системы».