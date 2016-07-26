Бухгалтер «заработала» миллион на махинациях с зарплатами

В Шушенском районе бухгалтеры три года устраивали махинации с зарплатами учителей, сообщили 16 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения возбуждено в отношении двух сотрудников «Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Шушенского района». Как выяснили следователи, ведущий бухгалтер и бухгалтер за три года — с 2014 по 2017 год — неоднократно «ошибочно» начисляли работникам образовательных учреждений дополнительные средства к заработной плате.

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Затем эти средства как «необоснованно выплаченные» женщины просили вернуть, но переводили их на свои банковские счета, а также на счета родственников. «Таким образом ведущему бухгалтеру удалось похитить около одного миллиона рублей, ее коллеге-бухгалтеру более 600 тысяч», — отметили в следственном управлении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств а совершенного преступления. Расследование уголовных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), продолжается.