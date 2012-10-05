85 берез появилось в сквере в Ленинском районе

Экомарафон «Зеленой дружины» и СГК подарил березовую аллею на юбилей Ленинскому району Красноярска. 15 мая общественники, энергетики и горожане высадили 85 деревьев на бывшем пустыре.

На второй площадке Экомарафона самой многочисленной группой участников стал коллектив Красноярской ТЭЦ-1. Высадка деревьев, благоустройство территорий в районах присутствия станций СГК уже давно стали доброй традицией компании. Директор первой Красноярской теплоэлектроцентрали Сергей Бородулин рассказал, что сотрудники всегда охотно откликаются на подобные инициативы:

«Для нас это своеобразный вклад в благоустройство того места, где мы живём, работаем, где растут наши дети. Сегодня мы сажаем березы, деревья красивые и связанные с образом Родины. К тому же, каждый новый сквер или аллея в Красноярске помогают улучшать экологическую обстановку в городе».

Три года назад напротив дома по ул. Борисевича, 1, был пустырь, теперь же здесь место сбора местной молодежи. Дети приходят отдыхать на новую многофункциональную спортивную площадку, оборудованную хоккейную коробкой и детским городком. Однако территории не хватало зелени, поэтому местные жители с радостью приняли в подарок от «Зеленой дружины» и СГК к юбилею своего района новую березовую аллею. Теперь они готовы ухаживать за саженцами, а летом разобьют цветочные клумбы. От имени инициативных жителей высказалась Ольга Зиновьева, председатель домового совета по ул. Верхняя, 5б:

«Благоустройство нам особенно необходимо, ведь мы не в центре, а на окраине города. Теперь нашим ребятишкам есть где заниматься. Едешь мимо площадки — сердце радуется, дети никуда не уходят, играют здесь в футбол. Деревья подрастут — станет еще уютнее, будет тенек, а то сейчас солнцепек. Всем, кто принимал участие в этом, — низкий поклон».

Руководитель администрации Ленинского района Александр Клименко лично помогал сажать деревья: «Сейчас проходит очередной этап благоустройства микрорайона улицы Борсевича — Верхняя Базаиха. Жители обращались с просьбой разбить здесь сквер, а сегодня они стали участниками Экомарафона и вместе с сотрудниками ТЭЦ-1 и общественниками занимаются посадками. У каждого даже появится свое именное дерево. Это будет стимулом ухаживать за ним, чтобы оно выросло», — отметил он.

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Руководитель общественной организации «Зелёная дружина» Артём Речицкий поделился планами движения: «Изначально мы хотели высадить одну тысячу деревьев, 500 — весной и 500 — осенью, но заявок поступило так много, что мы скорректировали весенние планы». В рамках Экомарафона разных районах города в этом году весной и осенью будут высажены полторы тысячи деревьев, а летом около 13 тысяч цветов.

Энергетики ТЭЦ-1 уже считают себя опытными озеленителями. «Я стараюсь не пропускать такие мероприятия, уже три года мы участвуем в высадках деревьев и цветов. Здесь нам предложила поучаствовать администрация района, идея была такая: 75 лет району — 75 берез. Но когда посмотрели и сделали разметку, решили высадить с запасом — 85 деревьев. Здесь мы сажаем деревья коллективно, люди приезжают на такие акции с удовольствием, осознанно подходят к экологии. Зеленые насаждения — это свой вклад в будущее», — рассказал машинист бульдозера, председатель совета молодежи станции Виктор Тамаровский.

Следующая высадка деревьев запланирована на территории Краевого онкоцентра, по ул. Смоленская, 16. Мероприятия пройдут 24 и 29 мая в 14:00, принять в них участие может любой желающий — деревья и инвентарь выдаются на месте. С полным списком акций Экомарафона-2017 можно ознакомиться в группе «Зеленой дружины».