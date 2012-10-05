Дайджест Newslab.ru: Похищение школьницы

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Проект English villa: в английский с головой. Летний отдых ребенка — головная боль для родителей. С одной стороны, чадо должно отдохнуть от школьной суеты и посиделок за партами, с другой — провести время с пользой для ума и багажа знаний. Компромисс — совместный проект ОАО «РЖД» и СФУ — английский лагерь полного погружения English villa.

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