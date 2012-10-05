Особняк в полный рост и дома-трансформеры: в Красноярске стартует строительная выставка

С 16 по 19 мая включительно в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет XXV юбилейная выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы». Она традиционно проходит в мае и вот уже четверть века знаменует старт сезона строительства и ремонта в Красноярске. Одновременно будет работать V международная выставка климатического и инженерного оборудования «КлиматАкваТЭкс».

В этом году 230 компаний со всей России и зарубежья представят новейшие технологии в малоэтажном домостроении и деревянном зодчестве, облицовке и отделке зданий. В числе новинок выставки — роскошный особняк в натуральную величину, высотой 7 метров, построенный с применением инновационных строительных материалов, со всеми элементами внешней и внутренней отделки. По дому можно будет прогуляться и оценить интерьер спален, гостиной, кухни, ванной комнаты.

Кроме того, впервые на выставке представят уникальный дом-трансформер, который можно строить частями, в зависимости от имеющегося бюджета, и при этом полноценно использовать уже построенную жилплощадь. Также будет презентована инновационная технология строительства домов из 3D-панелей, которые позволяют дому «дышать»; окна-гибриды, состоящие из пластика и дерева одновременно; экомебель, печи, мобильные бани, бассейны, котлы.

В программе — «Школа ремонта, дизайна и декора» с мастер-классами от практикующих дизайнеров и архитекторов, а также консультации ландшафтных дизайнеров и специалистов по недвижимости. Кроме того, посетители смогут принять участие в розыгрыше призов и выиграть большой плазменный телевизор и различные инструменты для строительства и ремонта (19 мая). Подробнее о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, порядке и сроках их получения — по ссылке.

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На соседней выставке «КлиматАкваТЭкс» будет представлен большой выбор систем отопления и теплоснабжения, новейшие системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Строители, инженеры и проектировщики смогут оценить технику из России, Германии, Польши, Словакии.

В деловой программе — межрегиональная конференция «Город. ЖКХ. Экология». Представители краевых министерств, отраслевых ведомств и крупных промышленных предприятий сядут за стол переговоров, чтобы обсудить наиболее острые вопросы в жилищно-коммунальной сфере. В их числе экологические проблемы города, нарушения при начислении платы за услуги ЖКХ, изменения в программе капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае и другие темы.

Напомним, XXV выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» и V международная выставка «КлиматАкваТЭкс» пройдут в Красноярске 16-19 мая. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 16 — 18 мая с 10:00 до 17:00; 19 мая с 10:00 до 14:00. Стоимость билета — 100 рублей. Детям до 7 лет — вход свободный.