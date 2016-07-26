Строители догнали график на объектах красноярской Универсиады

Строители объектов красноярской Универсиады ликвидировали отставание. Об стало известно в ходе выездной инспекции депутатов Законодательного Собрания края по строящимся спортивным сооружениям.

Краевые парламентарии вместе с членами правительства, руководителями Дирекции Универсиады и спортивными деятелями посетили многофункциональный спортивный комплекс «Радуга», красноярскую больницу скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, комплекс общежитий для студентов СФУ «Перья».

В конгресс-холле СФУ краевые парламентарии вместе со строителями и подрядчиками обсудили планы. Председатель комиссии Павел Ростовцев сказал:

«Если на начало 2017 года отмечалось отставание по срокам, то сегодня можно констатировать: строителям удалось ликвидировать отставание. Ярким примером служит комплекс „Радуга“. Подрядчик там держит ситуацию под контролем и намерен ввести объект даже раньше положенного срока. Отставание ликвидируется. Есть вопросы по финансированию, но и они решаются».

Заместитель министра финансов края Татьяна Мыкало сообщила: «На сегодня профинансированы расходы по объектам Универсиады в размере 2 млрд 686 млн рублей. При этом годовое назначение составляет 18 млрд, то есть финансирование составило 15 процентов. На май 2017 года предусмотрены лимиты в размере 1,5 млрд рублей. По своему опыту могу сказать, что в первый квартал года исполнение самое низкое. Ситуация всегда исправляется в третий и четвертый кварталы. Для министерства финансирование Универсиады является приоритетным. Все предусмотренные заявки исполняем день в день».

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На заседании депутатам также доложили общую ситуацию по объектам:

реконструкция спортивных сооружений Академии биатлона: сметная стоимость строительства 1 млрд 496 млн 527 тыс. рублей. Профинансировано 347,165 млн, освоено 343 млн.

реконструкция Дворца спорта им. И. Ярыгина: сметная стоимость строительства 1 млрд 779 млн 678 тыс. рублей;

стадион «Енисей»: сметная стоимость строительства 3 млрд 327 млн 529,42 тыс. рублей;

реставрация и приспособление для современного использования Центрального сталиона (объекта культурного наследия регионального значения «Стадион им. Ленинского комсомола», 1967 г.): сметная стоимость строительства 1 млрд 963 млн 328,62 тыс. рублей;

капитальный ремонт многофункционального комплекса «Арена. Север»: сумма контракта 14,5 млн рублей;

капитальный ремонт крытого катка «Первомайский»: сумма контракта 12,1 млн рублей;

капитальный ремонт спортивно-тренерского блока «Горный»: сумма контракта 4,4 млн рублей.

Руководитель краевого «Управления капитального строительства» Михаил Рабушко сказал, что на комплексе «Сопка» строительные работы предполагается завершить в августе-сентябре 2017 года, хотя по графику объект должен быть сдан в январе 2018-го.

«Тренерский центр „Снежный“, как ожидается, в этом году будет готов к сдаче, — подчеркнул Михаил Рабушко. — Комплекс горнолыжных трасс — самый проблемный объект. Очень долго длилась экспертиза. Но на сегодня все проблемы сняты. Вчера был подписан контракт с компанией „Стройтехмонтаж“. По контракту компания должна работать круглосуточно. Надо признать, что все отставание было сформировано из-за прохождения экспертиз. Теперь о ледовой арене по улице Партизана Железняка. Здесь будет два катка. Работы ведутся по графику. По БСМП контракт был заключен в марте прошлого года с компанией „Сибиряк“. Срок окончания — март 2018-го. Сегодня можно было увидеть, что там работы практически завершены, производится закупка и доставка оборудования. Вообще мы планируем сдать объект в августе 2017 года».

Депутат Сергей Толмачев отметил: «Видно, что стройки ведутся и не за горами сдача ряда объектов. Никаких нареканий не вызывает работа строителей. Другое дело — дороги. Мне как депутату от Октябрьского округа поступают обращения жителей улицы Волочаевская. Не все довольны расселением».

Депутат Вера Оськина также отметила: «Самое главное, мы увидели сегодня, что ликвидируется отставание, которое было допущено в 2016 году. Первый цикл, достаточно дешевый, — земляные работы. Следующий — приобретение и монтаж оборудования, надеюсь, позволит освоить выделенные средства в полном объеме».

Затем взял слово министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Николай Глушков:

«Решением губернатора министерство координирует работы на всех стройках, которые попали в программу Универсиады, а это 34 объекта. Мы работаем в ежедневном режиме. Вопросов много, ситуация непростая. Перед строителями стоят сложные задачи. Нас беспокоит не сама Универсиада, нас больше всего волнует ее наследие. Необходимо, чтобы сооружения и дороги были построены качественно и долго служили красноярцам. Мы находимся в зале, где президент России Владимир Владимирович Путин сделал нам всем замечание: „Красноярский край отстает от выполнения строительной программы в части объектов Универсиады“. Но никто не считал колонны, сваи, объем смонтированного железобетона — посмотрели на освоение средств. Все объекты к Универсиаде будут введены в эксплуатацию».

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Подвел итоги разговора Павел Ростовцев: «Если объекты будут введены раньше срока, то надо понимать, из каких источников краевые власти будут их содержать. Надеюсь, что правительство края представит Законодательному Собранию соответствующую информацию и расчеты. Главный итог сегодняшнего заседания таков: проделана большая работа, еще остается ряд вопросов, но отставание в темпах строительства сооружений к Универсиаде в большей степени ликвидировано, что вселяет оптимизм и уверенность».