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Строители догнали график на объектах красноярской Универсиады
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Строители догнали график на объектах красноярской Универсиады

16 мая 19:47
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Строители объектов красноярской Универсиады ликвидировали отставание. Об стало известно в ходе выездной инспекции депутатов Законодательного Собрания края по строящимся спортивным сооружениям.

Краевые парламентарии вместе с членами правительства, руководителями Дирекции Универсиады и спортивными деятелями посетили многофункциональный спортивный комплекс «Радуга», красноярскую больницу скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, комплекс общежитий для студентов СФУ «Перья».

В конгресс-холле СФУ краевые парламентарии вместе со строителями и подрядчиками обсудили планы. Председатель комиссии Павел Ростовцев сказал:

«Если на начало 2017 года отмечалось отставание по срокам, то сегодня можно констатировать: строителям удалось ликвидировать отставание. Ярким примером служит комплекс „Радуга“. Подрядчик там держит ситуацию под контролем и намерен ввести объект даже раньше положенного срока. Отставание ликвидируется. Есть вопросы по финансированию, но и они решаются».

Заместитель министра финансов края Татьяна Мыкало сообщила: «На сегодня профинансированы расходы по объектам Универсиады в размере 2 млрд 686 млн рублей. При этом годовое назначение составляет 18 млрд, то есть финансирование составило 15 процентов. На май 2017 года предусмотрены лимиты в размере 1,5 млрд рублей. По своему опыту могу сказать, что в первый квартал года исполнение самое низкое. Ситуация всегда исправляется в третий и четвертый кварталы. Для министерства финансирование Универсиады является приоритетным. Все предусмотренные заявки исполняем день в день».

Комплекс «Перья»
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края / Андрей Бурмистров
Комплекс «Перья»
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края / Андрей Бурмистров
Депутаты инспектируют стройки Универсиады
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края / Андрей Бурмистров
На стройке объектов Академии зимних видов спорта
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края / Андрей Бурмистров
Строительство объекта Универсиады
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края / Андрей Бурмистров
Новый корпус БСМП
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края / Андрей Бурмистров
Заседание по итогам инспекции
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края / Андрей Бурмистров

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На заседании депутатам также доложили общую ситуацию по объектам:

  • реконструкция спортивных сооружений Академии биатлона: сметная стоимость строительства 1 млрд 496 млн 527 тыс. рублей. Профинансировано 347,165 млн, освоено 343 млн.
  • реконструкция Дворца спорта им. И. Ярыгина: сметная стоимость строительства 1 млрд 779 млн 678 тыс. рублей;
  • стадион «Енисей»: сметная стоимость строительства 3 млрд 327 млн 529,42 тыс. рублей;
  • реставрация и приспособление для современного использования Центрального сталиона (объекта культурного наследия регионального значения «Стадион им. Ленинского комсомола», 1967 г.): сметная стоимость строительства 1 млрд 963 млн 328,62 тыс. рублей;
  • капитальный ремонт многофункционального комплекса «Арена. Север»: сумма контракта 14,5 млн рублей;
  • капитальный ремонт крытого катка «Первомайский»: сумма контракта 12,1 млн рублей;
  • капитальный ремонт спортивно-тренерского блока «Горный»: сумма контракта 4,4 млн рублей.

Руководитель краевого «Управления капитального строительства» Михаил Рабушко сказал, что на комплексе «Сопка» строительные работы предполагается завершить в августе-сентябре 2017 года, хотя по графику объект должен быть сдан в январе 2018-го.

«Тренерский центр „Снежный“, как ожидается, в этом году будет готов к сдаче, — подчеркнул Михаил Рабушко. — Комплекс горнолыжных трасс — самый проблемный объект. Очень долго длилась экспертиза. Но на сегодня все проблемы сняты. Вчера был подписан контракт с компанией „Стройтехмонтаж“. По контракту компания должна работать круглосуточно. Надо признать, что все отставание было сформировано из-за прохождения экспертиз. Теперь о ледовой арене по улице Партизана Железняка. Здесь будет два катка. Работы ведутся по графику. По БСМП контракт был заключен в марте прошлого года с компанией „Сибиряк“. Срок окончания — март 2018-го. Сегодня можно было увидеть, что там работы практически завершены, производится закупка и доставка оборудования. Вообще мы планируем сдать объект в августе 2017 года».

Депутат Сергей Толмачев отметил: «Видно, что стройки ведутся и не за горами сдача ряда объектов. Никаких нареканий не вызывает работа строителей. Другое дело — дороги. Мне как депутату от Октябрьского округа поступают обращения жителей улицы Волочаевская. Не все довольны расселением».

Депутат Вера Оськина также отметила: «Самое главное, мы увидели сегодня, что ликвидируется отставание, которое было допущено в 2016 году. Первый цикл, достаточно дешевый, — земляные работы. Следующий — приобретение и монтаж оборудования, надеюсь, позволит освоить выделенные средства в полном объеме».

Затем взял слово министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Николай Глушков:

«Решением губернатора министерство координирует работы на всех стройках, которые попали в программу Универсиады, а это 34 объекта. Мы работаем в ежедневном режиме. Вопросов много, ситуация непростая. Перед строителями стоят сложные задачи. Нас беспокоит не сама Универсиада, нас больше всего волнует ее наследие. Необходимо, чтобы сооружения и дороги были построены качественно и долго служили красноярцам. Мы находимся в зале, где президент России Владимир Владимирович Путин сделал нам всем замечание: „Красноярский край отстает от выполнения строительной программы в части объектов Универсиады“. Но никто не считал колонны, сваи, объем смонтированного железобетона — посмотрели на освоение средств. Все объекты к Универсиаде будут введены в эксплуатацию».

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Подвел итоги разговора Павел Ростовцев: «Если объекты будут введены раньше срока, то надо понимать, из каких источников краевые власти будут их содержать. Надеюсь, что правительство края представит Законодательному Собранию соответствующую информацию и расчеты. Главный итог сегодняшнего заседания таков: проделана большая работа, еще остается ряд вопросов, но отставание в темпах строительства сооружений к Универсиаде в большей степени ликвидировано, что вселяет оптимизм и уверенность».

Ростовцев Павел Александрович
Ростовцев Павел Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр
Толмачев Сергей Александрович
Толмачев Сергей Александрович
Депутат Заксобрания Красноярского края, генеральный директор ООО «Агентство Вертикаль»
Оськина Вера Егоровна
Оськина Вера Егоровна
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Глушков Николай Сергеевич
Глушков Николай Сергеевич
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

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